Agroalimentare: Coldiretti, dieta mediterranea vince sfida mondiale 2024

- La dieta mediterranea vince la sfida mondiale delle diete per il 2024 e spinge la candidatura a patrimonio Unesco della cucina italiana che si basa proprio sullo stile alimentare studiato per la prima volta dallo scienziato americano Ancel Keys. Lo afferma la Coldiretti sulla base del nuovo "best diets ranking" elaborato dal media statunitense "U.s. news and world's report's", noto a livello globale per la redazione di classifiche e consigli per i consumatori. La dieta mediterranea ha vinto la sfida tra 30 diverse alternative con un punteggio dell'85,1 per cento seguita sul podio da quella dash contro l'ipertensione che si classifica seconda e la mind che previene e riduce il declino cognitivo. Al quarto posto la dieta mayo, un programma di 12 settimane che punta sulle proteine ed esclude i farinacei e quinta classificata la dieta flexariana, un modo flessibile di alimentarsi. Un successo determinato anche dal fatto che è fra le più facili da seguire, adatta alle famiglie, semplice da organizzare con alimenti di base, incoraggia un consumo moderato di grassi sani, come l'olio d'oliva, e scoraggia i grassi malsani, come i grassi saturi, con meno del 30 per cento circa delle calorie totali provenienti dai grassi ed è adatta a chi segue prescrizioni religiose halal o kosher. (segue) (Com)