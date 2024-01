Agroalimentare: Coldiretti, dieta mediterranea vince sfida mondiale 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un tesoro del Made in Italy che ha consentito all'Italia livelli di longevità fra più alti al mondo, ma è oggi a rischio – denuncia la Coldiretti – a causa degli effetti del cambiamento climatico. Il moltiplicarsi di eventi estremi lungo la penisola hanno provocato nel corso del 2023 oltre sei miliardi di danni all'agricoltura nazionale con il crollo dei raccolti nazionali che mette a rischio gli alimenti base della dieta mediterranea. Il risultato sono riduzioni che vanno dal 20 per cento per il vino al 30 per cento per le pesche e nettarine e del 63 per cento per le pere ma ad essere praticamente dimezzato – conclude la Coldiretti - è anche il raccolto di miele con le api che sono vere e proprie sentinelle dello stato di salute dell'ambiente, mentre cala anche la produzione di pomodoro. (Com)