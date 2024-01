Disabilità: Locatelli, in Gazzetta ufficiale primo decreto legge delega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Gazzetta ufficiale il primo decreto della legge delega in materia di disabilità. Riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni. Garanzia di uguaglianza nell’accesso agli ambienti e ai servizi delle Pubbliche amministrazioni e postazioni di lavoro prive di barriere architettoniche e con la disponibilità di strumenti tecnologici per lo svolgimento dei compiti di lavoro assegnati ai dipendenti". Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. (Rin)