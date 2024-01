Serbia-Kosovo: ambasciatore Usa, abbiamo accettato richiesta Pristina su acquisto missili anticarro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno accettato la richiesta del Kosovo volta all'acquisto dei missili anticarro Javelin, in servizio nelle forze armate statunitensi. Lo ha comunicato l'ambasciatore Usa in Serbia Christopher Hill al presidente serbo Aleksandar Vucic, durante l'incontro di oggi a Belgrado, secondo quanto riporta l'ufficio presidenziale in una nota. Hill ha dichiarato che il Dipartimento di Stato trasmetterà la richiesta di Pristina al Congresso Usa, che avvierà la procedura ufficiale. Alla notizia Vucic ha da parte sua affermato che le informazioni sono "una grande delusione" per la Serbia, ma che Belgrado, insieme agli Stati Uniti, "lavorerà per preservare le relazioni bilaterali". "Per noi è della massima importanza che la pace nella regione non venga turbata e che la Serbia continui ad agire in modo responsabile e contribuisca alla stabilità nei Balcani", ha detto il capo dello Stato serbo, sottolineando che il Paese è interessato a rafforzare la cooperazione economica con gli Stati Uniti a tutti i livelli e che si aspetta un aumento degli investimenti, viste le buone esperienze degli investitori statunitensi presenti. (Seb)