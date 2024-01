Medio Oriente: l'Egitto nega le accuse israeliane alla Corte internazionale di giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Servizio informazioni statale dell’Egitto, Diaa Rashwan, “ha negato categoricamente le accuse della squadra di difesa israeliana davanti alla Corte internazionale di giustizia, secondo cui l’Egitto impedirebbe l’ingresso di aiuti umanitari e di soccorso nella Striscia di Gaza dal valico di Rafah”. Rashwan ha spiegato in un comunicato stampa “l'incoerenza” delle accuse israeliani, lanciate nel “tentativo di sfuggire alla probabile condanna da parte del tribunale” per crimini di guerra. “L’Egitto ha annunciato decine di volte in dichiarazioni ufficiali che il valico di Rafah sul lato egiziano è aperto senza interruzione, invitando la parte israeliana a non impedire il flusso di aiuti umanitari verso la Striscia e di smettere di ostacolare o ritardare deliberatamente l’ingresso degli aiuti con il pretesto di ispezionarli”, ha detto Rashwan. (Cae)