Business news: Croazia, import ed export in calo in primi undici mesi 2023 su base annua

- Il valore delle esportazioni delle merci croate nei primi undici mesi del 2023 è stato di 21 miliardi di euro, il 5 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre le importazioni sono diminuite del 5,2 per cento, a 36,4 miliardi di euro. Lo rivelano i dati preliminari dell'Istituto statale di statistica del Paese (Dzs), riportati dall'agenzia di stampa "Hina". Il deficit del commercio estero da gennaio alla fine di novembre dello scorso anno è stato di 15,4 miliardi di euro e la copertura delle importazioni da parte delle esportazioni è stata del 57,7 per cento. Nei primi undici mesi dello scorso anno sono state esportate negli Stati membri dell'Unione europea merci per un valore di 14,3 miliardi di euro, ovvero il 6,2 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre il valore delle importazioni dagli stessi Paesi è aumentato del 3 per cento, a 27,9 miliardi di euro. Le esportazioni verso i Paesi extra Ue sono invece calate del 2,3 per cento, a 6,7 miliardi di euro, mentre il valore delle importazioni dai Paesi extra Ue è diminuito del 24,9 per cento, a 8,5 miliardi di euro, sempre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Seb)