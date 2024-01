© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di settembre 2023, il debito pubblico della Croazia ha superato i 47,9 miliardi di euro. Si tratta di un dato in crescita di 1,6 miliardi rispetto alla fine del 2022, ovvero il 3,4 per cento in più. Il debito pubblico in rapporto al Pil è invece sceso al 64,4 per cento, ossia al livello più basso dalla fine del 2011. Lo riporta il sito informativo "Biznis". (Seb)