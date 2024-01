© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Slovacchia è scesa dell’1,9 per cento anno su anno a novembre 2023. Lo ha riferito l’Ufficio di statistica (Su). Il calo destagionalizzato è del 4 per cento. Novembre è stato il settimo mese che ha registrato un calo della produzione industriale su base tendenziale. Nei primi undici mesi del 2023 la produzione industriale è diminuita dello 0,6 per cento anno su anno. (Vap)