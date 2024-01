Business news: Romania, porto di Costanza ha registrato il maggior volume di merci della storia nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico totale di merci nei porti marittimi romeni ha registrato, nel 2023 più di 92,5 milioni di tonnellate, con un incremento del 22,5 per cento rispetto ai 75,5 milioni di tonnellate nel 2022. Per il porto di Costanza, in particolare, si tratta del più grande volume di merci trattato nella storia, come si apprende da un comunicato della società che controlla lo scalo. Il traffico marittimo in Romania è aumentato del 18 per cento rispetto al 2022, per un valore di 71 milioni di tonnellate, e il traffico fluviale è aumentato del 40 per cento rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 22 milioni di tonnellate. I cereali sono rimasti in testa agli incrementi dei traffici, con oltre il 50 per cento, superando i 36 milioni di tonnellate nel 2023, rispetto al 2022 quando si erano registrati 24 milioni di tonnellate. Aumenti significativi del traffico si registrano anche per i seguenti gruppi merceologici: semi oleosi, minerali di ferro, scarti di ferro e acciaio, prodotti petroliferi, articoli vari, fertilizzanti. Per quanto riguarda l'Ucraina, nel 2023 il traffico totale di merci è stato di 25 milioni di tonnellate. I cereali ucraini transitati nel porto di Costanza rappresentavano più di 14 milioni di tonnellate. (Rob)