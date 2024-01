Business news: Germania, deficit aumentato a 91,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit della Germania è aumentato tra il primo e il terzo trimestre del 2023 a 91,5 miliardi di euro. È quanto comunica l'Ufficio federale tedesco (Stba), spiegando che si tratta di un incremento di 25,8 di euro rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare, tra gennaio e novembre scorso, la spesa pubblica è aumentata del 7 per cento a 1.429,3 miliardi di euro, mentre le entrate hanno registrato un +6,1 per cento, raggiungendo i 1.337,8 miliardi di euro. (Geb)