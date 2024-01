Business news: Regno Unito, Barclays e Santander annunciano tagli ai tassi ipotecari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche britanniche, Barclays e Santander (filiale dell'istituto di credito spagnolo), hanno annunciato tagli ai loro tassi ipotecari. Santander ha comunicato che imporrà un tasso al 4 per cento per i clienti nuovi ed esistenti con un deposito di almeno il 40 per cento su un mutuo a tasso fisso di cinque anni. Barclays offre invece un tasso fisso biennale al 4,17 per cento, in calo rispetto al 4,62 per cento proposto sinora, per i mutuatari con un deposito del 40 per cento. L'istituto, inoltre, offrirà a coloro che hanno un deposito inferiore del 25 per cento un tasso a due anni del 4,2 per cento, in calo rispetto al 4,7 per cento attualmente in essere. Tali modifiche fanno seguito ai tagli dei tassi ipotecari annunciati la scorsa settimana dagli istituti di credito Hsbc, Halifax e Leeds Building Society per tutta la loro fascia residenziale. (Rel)