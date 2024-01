Business news: Paesi Bassi, fallimenti aziende aumentati del 52 per cento su base annua nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2023 nei Paesi Bassi sono fallite 3.271 aziende, il 52 per cento in più rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto l'Ufficio statistico olandese (Cbs) sulla base dei dati preliminari. Nel 2022 il numero di fallimenti risultava ancora molto basso per via delle misure di sostegno del governo relative alla pandemia di coronavirus. Il numero di fallimenti è stato ancora inferiore a quello del 2019, l’ultimo anno intero prima della pandemia. I fallimenti nei Paesi Bassi hanno raggiunto il picco di 9.431 nel 2013, mentre il dato più basso è quello del 2021, con 1.818. (Beb)