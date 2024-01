Business news: Regno Unito, spagnola Aena potrebbe partecipare a gara per acquisizione aeroporto Edimburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gestore aeroportuale spagnolo Aena avrebbe iniziato a lavorare per partecipare alla gara d'appalto per l'acquisizione dell'aeroporto di Edimburgo, un'operazione stimata tra i 3 ed i 3,5 miliardi di euro. È quanto riferito da fonti del settore al quotidiano "El Economista". L'aeroporto di Edimburgo è di proprietà del fondo statunitense Gip che dal 2012 detiene la quota di maggioranza dell'80,9 per cento, mentre il fondo sovrano australiano Future Fund e l'Australian Retirement Trust condividono il resto (9,5 per cento ciascuno). La vendita è guidata dalle banche d'investimento Hsbc e JP Morgan. Il processo inizierà nelle prossime settimane, con le offerte non vincolanti previste per la fine di gennaio. L'interesse di Aena è giustificato dalla volontà di crescere nel Regno Unito, dove ha il suo principale aeroporto estero, Londra Luton, di cui detiene il 51 per cento del capitale. (Spm)