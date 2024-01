Business news: Ucraina, secondo Banca mondiale nel 2023 crescita economica al 4,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica in Ucraina per il 2023 dovrebbe essere del 4,8 per cento, in base alle stime più recenti della Banca mondiale, presentate nel rapporto “Global Economic Prospects”. Si tratta di un valore superiore a quello del 2022, ma che comunque resta condizionato dall’invasione russa. La crescita nell’anno appena concluso è stata sostenuta da un migliore accesso all’elettricità, da un migliore raccolto e da una maggiore spesa pubblica, anche se al costo di un aumento del deficit fiscale, secondo la Banca mondiale. Per il futuro, il rapporto evidenzia come le prospettive restino altamente incerte. Si prevede che la crescita sarà del 3,2 per cento nel 2024 e del 6,5 per cento nel 2025. (Res)