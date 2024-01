Taiwan: elezioni, presidente uscente Tsai ha espresso il suo voto a Nuova Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente uscente di Taiwan, Tsai Ing-wen, si è recata stamani nel seggio elettorale del distretto di Yonghe, a Nuova Taipei, per votare alle elezioni presidenziali e legislative. Tsai è stata accompagnata dalla candidata del Partito progressista democratico (Dpp) alla vicepresidenza, Hsiao Bi-khim, dal capo della sezione del Dpp di Nuova Taipei, Yu Tian, e dal deputato Chiang Yung-chang. Dal seggio elettorale, la presidente uscente ha invitato la cittadinanza a dirigersi alle urne, dal momento che “ogni voto conta” nel futuro dell’isola. Il primo ministro Chen Chien-jen ha depositato il suo voto a Taipei, dove ha ravvisato una forte partecipazione dell’elettorato che testimonia “la vivace democrazia” di Taiwan. Sono 17.795 i seggi elettorali istituiti in tutta l’isola, che saranno aperti dalle 8 alle 16 (dall’una alle nove del mattino in Italia). Stando ai dati della Commissione elettorale, quest'anno hanno diritto di voto 19,55 milioni di cittadini su un totale di 23,4 milioni. Gli elettori che si recano alle urne per la prima volta ammontano a circa 1,028 milioni. Il nuovo presidente, cui basta una maggioranza semplice per vincere, entrerà in carica il 20 maggio per quattro anni e può esercitare un massimo di due mandati consecutivi. È comandante in capo delle forze armate e nomina il premier. Per le elezioni legislative, ogni elettore ha due schede, una per il candidato del proprio distretto locale e l'altra per un partito. Il totale dei seggi da assegnare in parlamento è di 113 e la soglia di sbarramento è del 5 per cento. (segue) (Res)