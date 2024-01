Taiwan: elezioni, presidente uscente Tsai ha espresso il suo voto a Nuova Taipei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A depositare le candidature per le elezioni presidenziali sono state tre forze politiche: il Partito progressista democratico (Dpp), al governo dell’isola dal 2016; la principale forza all’opposizione, il Kuomintang (Kmt); il Partito popolare (Tpp), che punta a presentarsi come una valida alternativa al programma politico di progressisti e nazionalisti. Il candidato scelto dal Dpp è il 64enne Lai Ching-te (noto anche come William Lai), attuale vicepresidente di Taiwan. Lai è profondamente inviso alla Cina, da cui è considerato “un pericoloso elemento separatista” a causa dell’esplicito sostegno offerto in passato alla causa indipendentista. Negli anni ha moderato la sua retorica, affermando che una sua amministrazione non procederebbe a una formale dichiarazione d’indipendenza. L’obiettivo del candidato del Dpp è infatti quello di preservare la stabilità nello Stretto, pur senza scendere a compromessi sul rispetto della democrazia, dell’autonomia, dell’autodeterminazione e della sovranità di Taiwan. Lai è affiancato nella corsa elettorale da Hsiao Bi-khim, ex inviata diplomatica negli Stati Uniti e candidata alla vicepresidenza. (segue) (Res)