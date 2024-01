Taiwan: elezioni, presidente uscente Tsai ha espresso il suo voto a Nuova Taipei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuomintang ha invece scelto di schierare Hou Yu-ih, 66 anni, eletto sindaco di Nuova Taipei nel 2018. Nonostante il Kmt sia tradizionalmente più propenso al dialogo con la Cina, Hou ha lasciato trapelare la sua contrarietà alla formula “un Paese, due sistemi” proposta dal Partito comunista per perseguire l’unificazione con Taiwan, respingendo anche l’agenda a sostegno dell’indipendenza, ritenuta “priva di basi legali”. Il candidato del Kmt punta soprattutto ad allentare le tensioni con l’altra sponda dello Stretto riprendendo il dialogo tramite i canali già esistenti, cominciando dal rafforzamento degli scambi economici, religiosi e accademici per poi passare ad interazioni ufficiali e ad alto livello. Corre con Jaw Shau-kong. L’ultimo ticket elettorale è quello composto da Ko Wen-je e Wu Hsin-ying, candidati rispettivamente del Partito popolare alla presidenza e alla vicepresidenza. Il 64enne Ko, ex chirurgo ed ex sindaco di Taipei dal 2014 al 2022, ha fondato pochi anni fa il Tpp nel tentativo di aprire una strada alternativa alla tradizionale polarizzazione tra il Partito progressista democratico e il Kuomintang, da cui punta a differenziarsi con un approccio più “pragmatico”. (segue) (Res)