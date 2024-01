Taiwan: elezioni, presidente uscente Tsai ha espresso il suo voto a Nuova Taipei (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ordine con cui i candidati parteciperanno alle elezioni è stato comunicato dalla Commissione elettorale lo scorso 15 dicembre: Ko Wen-je e Wu Hsin-ying si sono assicurati la prima posizione. Lai Ching-te e la sua vice Hsiao Bi-khim occuperanno la seconda posizione, mentre i candidati del Kuomintang, Hou Yu-ih e Jaw Shau-kong, la terza. Benché negli ultimi sondaggi il Dpp sia stato dato per favorito alle presidenziali, le votazioni parlamentari potrebbero concludersi senza che nessun partito ottenga la maggioranza. Uno scenario, questo, che minaccerebbe uno stallo su temi come la spesa per la difesa e il commercio tra le due sponde dello Stretto. (Res)