Business news: Romania, deficit commerciale diminuito del 17,6 per cento nei primi 11 mesi del 2023

- Il deficit della bilancia commerciale della Romania nel periodo primo gennaio-30 novembre 2023 è stato di 25,555 miliardi di euro, inferiore di 5,450 miliardi di euro (-17,6 per cento) su base annua. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Nel novembre dello scorso anno, le esportazioni ammontavano a 8,222 miliardi di euro e le importazioni superavano i 10,579 miliardi di euro, con un deficit di 2,357 miliardi di euro. Rispetto a novembre 2022, le esportazioni erano diminuite del 2,2 per cento e le importazioni del 3,9 per cento. (Rob)