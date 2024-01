© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre 2023 l’indice dei prezzi al consumo (Ipc) in Norvegia è aumentato del 4,8 per cento su base annua. Lo riferisce l'istituto statistico nazionale, secondo cui al forte aumento dei prezzi contribuiscono in modo significativo i generi alimentari, le bevande e il costo degli affitti. (Sts)