Business news: Bosnia, investimenti diretti esteri cresciuti del 23,9 per cento nei primi nove mesi del 2023

- Nei primi nove mesi del 2023 gli investimenti esteri diretti (Ide) in Bosnia Erzegovina ammontavano a 1.442,8 milioni di marchi convertibili (circa 737,7 milioni di euro), il 23,9 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo riportano i dati preliminari pubblicati dalla Banca centrale del Paese balcanico. Nei primi nove mesi del 2023, le attività in cui sono stati registrati i maggiori investimenti esteri diretti sono state quelle dei servizi finanziari, escluse assicurazioni e fondi pensione, la produzione di coke e prodotti petroliferi raffinati, la produzione e fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata. La maggior parte degli investimenti provenivano da Russia, Paesi Bassi e Regno Unito. La Bosnia Erzegovina si trova al terzo posto in termini di investimenti esteri nella regione dei Balcani, dopo Serbia e Albania. (Seb)