Argentina: Banca centrale annuncia emissione biglietti da 10 e 20mila pesos

- La Banca centrale dell'Argentina metterà prossimamente in circolazione biglietti da 10mila e 20mila pesos. L'emissione, annunciata nelle ore in cui l'istituto di statistica certifica una inflazione superiore al 200 per cento su anno, "renderà più facili le transazioni tra gli utenti, renderà più efficiente la logistica del sistema finanziario e permetterà di ridurre significativamente i costi di acquisto dei biglietti fuori circolazione", recita una nota dell'istituto monetario. Per risparmiare su costi e tempi di produzione, si legge ancora, il direttivo ha deciso di utilizzare biglietti già usati. In attesa dell'emissione, prevista per giugno, il taglio più alto è da duemila pesos. (Abu)