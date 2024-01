Imprese: Fedriga, avanti per raggiungere accordo di programma Wartsila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- La regione Friuli Venezia Giulia intende andare avanti per raggiungere con Wartsila un accordo di programma per la definizione di un percorso di reindustrializzazione del sito che tuteli i lavoratori. Lo ha detto questa sera il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, al termine dell'incontro sulla crisi dello stabilimento triestino convocato nella sede della Regione con le sigle sindacali, al quale hanno preso parte anche gli assessori regionali al Lavoro Alessia Rosolen e alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, il prefetto di Trieste Pietro Signoriello, il sottosegretario all'Economia Sandra Savino e una delegazione di parlamentari del Friuli Venezia Giulia composta da Isabella De Monte, Nicole Matteoni, Massimiliano Panizzut, Tatjana Rojc, Debora Serracchiani e, in video-collegamento Emanuele Loperfido e Walter Rizzetto. “Oggi dobbiamo difendere i posti di lavoro dell'area triestina, ma anche una filiera produttiva strategica per il nostro territorio e per l'intero Paese”, ha detto Fedriga. Durante l’incontro si è discusso della volontà di individuare soluzioni a tutela dei lavoratori di Wartsila per i quali l'azienda potrebbe avviare la procedura prevista per le delocalizzazioni, dell'ampliamento delle prospettive di insediamento nell'area di Bagnoli della Rosandra di nuove realtà come Ansaldo Energia e del mantenimento nell'area triestina del comparto ricerca e sviluppo della multinazionale finlandese, nel quale oggi sono impiegate oltre 600 persone. (segue) (Frt)