Imprese: Fedriga, avanti per raggiungere accordo di programma Wartsila (2)

- Fedriga, rimarcando che "Regione e governo continuano a lavorare per implementare il numero di soggetti interessati a insediarsi nell'area di Bagnoli della Rosandra", ha accolto positivamente la proposta dei parlamentari presenti di attuare iniziative legislative volte a disincentivare l'abbandono dei siti produttivi italiani da parte delle multinazionali. "Rendere più complessa e difficoltosa la procedura 234 da parte delle grandi imprese insediate in Italia sarebbe sicuramente utile nel caso della crisi di Wartsila perché ci farebbe guadagnare tempo e ci aiuterebbe nella negoziazione dell'accordo di programma ma, in ottica più ampia, consentirebbe anche di tutelare l'intera filiera produttiva italiana". Secondo Fedriga, la compattezza dimostrata finora dalle istituzioni e dalle forze politiche sia territoriali sia nazionali “è molto positiva perché dobbiamo difendere con tutti gli strumenti a disposizione i posti di lavoro del nostro territorio puntando a trovare soluzioni che tutelino sia i lavoratori coinvolti dalla procedura sia quelli del comparto ricerca e sviluppo di Wartsila”, ha concluso il presidente della Regione. (Frt)