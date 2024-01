Usa: Biden su Austin, mi fido di lui ma ha commesso un errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di avere ancora fiducia nei confronti del segretario alla Difesa, Lloyd Austin, che per diversi giorni non ha informato la Casa Bianca in merito ad un ricovero ospedaliero dovuto a complicazioni emerse dopo un intervento per curare il cancro alla prostata. “Mi fido di lui”, ha detto, rispondendo ad una domanda dei giornalisti in Pennsylvania. Biden ha anche riconosciuto ha Austin ha commesso un “errore di valutazione” nel comunicare la sua situazione. (Was)