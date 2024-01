Business news: Spagna, Iberdrola e Banca mondiale firmano prestito da 300 milioni euro per progetti energia rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iberdrola e la Banca mondiale, attraverso il suo braccio di investimento nel settore privato, l'International finance corporation (Ifc), hanno firmato un prestito legato a criteri Esg (ambientali, sociali e di corporate governance) di 300 milioni di euro per progetti rinnovabili in Paesi dipendenti da combustibili fossili come il carbone, tra cui Marocco, Polonia e Vietnam, ha annunciato la società. Dell'importo concordato, 170 milioni di euro saranno utilizzati per finanziare progetti di energia eolica onshore in Polonia. Questa nuova operazione tra Iberdrola e la Banca mondiale rientra nell'alleanza siglata nel maggio dello scorso anno per promuovere la transizione energetica nei Paesi emergenti. In quell'occasione è stato formalizzato un prestito verde legato a obiettivi di sostenibilità di 150 milioni di dollari (circa 136 milioni di euro) per finanziare la digitalizzazione e il miglioramento dell'efficienza energetica nelle reti di distribuzione elettrica gestite dalla filiale brasiliana di Iberdrola. In precedenza, nel 2022, Ifc aveva già concesso a Neoenergia un prestito di 115 milioni di dollari (circa 105 milioni di euro). (Spm)