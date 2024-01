Business news: Nord Macedonia, valore export nei primi 11 mesi del 2023 resta invariato su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi 11 mesi del 2023 la Macedonia del Nord ha esportato merci per un valore totale di 7,664 miliardi di euro (+0,1 per cento anno su anno). Nello stesso periodo, il Paese ha importato beni per un valore di 10,187 miliardi di euro (-8,4 per cento anno su anno). Lo ha riferito la stampa di Skopje. I principali partner commerciali della Macedonia del Nord nel periodo in esame sono stati Germania, Regno Unito, Grecia, Cina e Serbia. (Seb)