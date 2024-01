© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno aumentato nel 2023 gli investimenti in Albania del 17 per cento su base annua. È quanto emerge dai dati della Banca centrale albanese, ripresi dall’agenzia di stampa “Ata”. Gli investimenti statunitensi nel Paese balcanico hanno interessato settori fondamentali per l’economia albanese, come quelli dell’energia e del gas naturale liquefatto. (Alt)