Mar Rosso: Tajani, lavoriamo a nuova missione europea più ampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta lavorando a una nuova missione europea che abbia compiti ancora più ampi dell’attuale operazione Atalanta. Lo ha detto stasera il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a “Tg2 Post”. “Noi vorremmo una nuova missione europea, ma da un punto di vista politico stiamo dalla parte dei nostri alleati”, ha detto Tajani, in riferimento agli attacchi aerei di Stati Uniti e Regno Unito contro i ribelli filo-iraniani Houthi in Yemen. "Non abbiamo partecipato all'attacco militare perché per partecipare a un'azione di guerra serve l'autorizzazione del Parlamento", ha aggiunto il capo della diplomazia italiana. “Lavoriamo per la distensione e per la descalation, però non possiamo accettare che ci sia una limitazione del trasporto marittimo”, ha aggiunto Tajani. "La prossima riunione del Consiglio Europeo Affari Esteri ha già all'ordine del giorno la missione europea in Mar Rosso. C'è una resistenza spagnola, che è contraria, però adesso vedremo cosa si deciderà. L'Italia insieme alla Francia ha chiesto e ha ottenuto che venga messa all'ordine del giorno la decisione di dar vita a una nuova missione, una missione più allargata di quell'Atlanta alla quale noi già partecipiamo con una fregata italiana nel Mar Rosso (Virginio Fasan - F 591) che difende il traffico mercantile", ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)