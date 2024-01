Yemen: nuova ondata di attacchi di Usa e Regno Unito contro Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate di Stati Uniti e Regno Unito hanno lanciato un secondo round di attacchi contro 12 postazioni militari delle milizie filoiraniane Houthi in Yemen, dopo la prima ondata avvenuta nelle prime ore di questa mattina. Lo ha detto ai giornalisti il tenente generale Douglas Sims, direttore delle operazioni dello Stato maggiore congiunto Usa. “Siamo fiduciosi in merito all’efficacia di questi attacchi, anche se per il momento non è possibile conoscere con certezza i danni provocati”, ha detto, aggiungendo che gli obiettivi colpiti nella seconda ondata sono 28. (Was)