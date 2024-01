Mar Rosso: Biden, pronti a rispondere di nuovo agli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a “rispondere” agli Houthi, se le loro “azioni vergognose” continueranno. Lo ha detto ai giornalisti il presidente Usa, Joe Biden, durante la sua visita in Pennsylvania. Rispondendo ad una domanda su eventuali nuove operazioni da parte di Washington, dopo gli attacchi aerei sferrati in collaborazione con il Regno Unito contro le postazioni dei riballi in Yemen, il presidente ha detto che “faremo in modo di rispondere se continueranno con i loro attacchi vergognosi”. (Was)