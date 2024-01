Mar Rosso: Borrell, Stati hanno diritto di difendere proprie imbarcazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue accoglie con favore l'adozione della risoluzione 2722 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 gennaio, che condanna fermamente gli attacchi degli Houthi alla navigazione nel Mar Rosso. È quanto si legge in una dichiarazione dell'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Il mantenimento della libertà di navigazione nel Mar Rosso è fondamentale per il libero flusso del commercio globale e per la sicurezza regionale. Come ricordato dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati hanno il diritto di difendere le proprie navi da questi attacchi in conformità al diritto internazionale", continua Borrell nel testo. "L'Ue si associa alla richiesta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di cessare immediatamente questi attacchi, che ostacolano il commercio globale e minano i diritti di navigazione, nonché la pace e la sicurezza regionale". L'Unione europea, inoltre, "esorta gli Houthi alla moderazione, per evitare un'ulteriore escalation nel Mar Rosso e nella regione in generale", prosegue l'Alto rappresentante europeo. In questo contesto, conclude la dichiarazione, "l'Ue ricorda l'obbligo di tutti gli Stati di rispettare l'embargo sulle armi previsto dalla risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'Ue continuerà a contribuire alla stabilità regionale". (Beb)