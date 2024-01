Business news: spagnola Ferrovial annuncia debutto a Wall Street nel primo trimestre 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Ferrovial ha informato l'autorità di regolamentazione della borsa statunitense (Sec) che intende debuttare alla Borsa di Wall Street nel primo trimestre del 2024. Il passaggio alla borsa statunitense era una delle ragioni addotte l'anno scorso dalla società per giustificare il trasferimento della sua sede dalla Spagna ai Paesi Bassi, considerati più favorevoli per un debutto negli Stati Uniti. Oltre a possibili ragioni fiscali e alla maggiore solvibilità dei Paesi Bassi, Ferrovial ha giustificato la decisione con l'incertezza giuridica in Spagna e con l'interesse di accedere a un maggior numero di investitori. Una volta completato il trasferimento della sede, Ferrovial ha fatto il suo debutto alla borsa olandese il 16 giugno. Da allora, la società è salita in borsa di quasi il 13 per cento. (Spm)