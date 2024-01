Usa: governo chiederà alle aziende energetiche di pagare tassa sulle emissioni di metano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden ha annunciato di avere proposto nuove misure per ridurre le emissioni di metano degli impianti per la produzione di petrolio e gas naturale, nel quadro dei programmi per la transizione ecologica industriale previsti dalla legge Inflation Reduction Act. In un comunicato, l’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (Epa) ha affermato che, in base alle misure proposte, le compagnie energetiche dovranno pagare una tassa in base alle emissioni che producono. Un provvedimento che potrebbe tradursi in milioni di dollari di spesa per le grandi aziende. Nello specifico, l’agenzia ha proposto il pagamento di 900 dollari per ogni tonnellata di metano emessa in eccesso rispetto ai limiti stabiliti dal governo federale, a partire da quest’anno. La cifra aumenterebbe poi a 1.200 e 1.500 dollari, rispettivamente nel 2025 e nel 2026. “Queste misure sono state proposte nel quadro della nostra strategia per ridurre le emissioni di metano responsabili della crisi climatica, e che mettono a rischio le nostre comunità”, ha detto Michael Regan, amministratore della Epa, nella nota, precisando che il governo ha anche allocato risorse “senza precedenti” per aiutare le aziende a far fronte alle nuove regole. (Was)