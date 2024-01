Mar Rosso: Usa, Houthi hanno lanciato un missile anti-nave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie yemenite filoiraniane Houthi hanno lanciato un missile balistico anti-nave oggi, in risposta all’ondata di attacchi aerei e navali statunitensi e britannici arrivata questa mattina contro diverse postazioni dei ribelli in Yemen. Lo ha detto ai giornalisti il tenente generale Douglas Sims, direttore delle operazioni dello Stato maggiore congiunto Usa. “Ci aspettiamo una qualche forma di ritorsione da parte loro”, ha detto, aggiungendo che il missile non ha colpito nulla. (Was)