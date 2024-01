Yemen: Biden, ho mandato un messaggio all’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato di avere inviato “un messaggio” all’Iran, dopo avere autorizzato gli attacchi aerei e navali effettuati questa mattina in collaborazione con il Regno Unito contro diverse postazioni militari delle milizie Houthi in Yemen. “Ho già mandato un messaggio agli iraniani”, ha detto, rispondendo ad una domanda dei giornalisti durante la sua visita in Pennsylvania. (Was)