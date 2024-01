Tunisia: ufficio del Commercio annuncia misure per equa concorrenza tra operatori economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Ufficio tunisino del commercio (Oct), Haithem Zannad, ha annunciato oggi il lancio di un bando per le quote di distribuzione dei prodotti forniti dall'Ufficio, in particolare il caffè. Secondo una nota del ministero del Commercio, ciò contribuirà a rafforzare la trasparenza e il controllo dei processi distributivi e a garantire la parità di concorrenza tra i diversi operatori economici in Tunisia. Da parte sua, la ministra del Commercio, Kalthoum Ben Rajab, durante una visita alla sede dell'Ufficio del commercio, ha autorizzato il lancio di un sondaggio tra i vari rivenditori dei prodotti dell'ufficio del Commercio e l'aggiornamento di tutti i loro dati. La visita della ministra segue quella di ieri da parte del presidente della Repubblica, Kais Saied, durante la quale il capo dello Stato ha ribadito che ogni funzionario dell'amministrazione pubblica in Tunisia "deve essere al servizio del popolo tunisino e non di un partito specifico", sottolineando che molti dipendenti e funzionari dell'ufficio del Commercio "sono coinvolti in affari di corruzione, contrabbando, concussione e collusione con le lobby monopolistiche". Il presidente ha anche citato diversi esempi di dipendenti "fedeli ad un ministro o coinvolti in un'indagine di corruzione", altri avrebbero sottratto quantità di caffè per ottenere guadagni personali, altri sarebbero invece coinvolti nel contrabbando di sigarette. Saied ha inoltre citato l'occultamento di un assegno per impedire la conclusione di un accordo per l'acquisto di caffè nel giugno 2022. (Tut)