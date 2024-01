Usa-Cina: Blinken incontra Liu Jianchao, colloquio costruttivo su temi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington il responsabile delle relazioni internazionali del Partito comunista cinese, Liu Jianchao. In una nota, il dipartimento di Stato Usa ha affermato che le discussioni sono state “costruttive”. Il colloquio si è incentrato su diversi temi bilaterali, regionali e globali, ed entrambi hanno sottolineato i progressi raggiunti in occasione dell’ultimo vertice tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping in California, lo scorso novembre. In particolare, le parti hanno riconosciuto l’importanza di continuare a collaborare nel campo della lotta al narcotraffico, mantenendo aperti i canali di comunicazione tra le rispettive Forze armate. Blinken ha anche ribadito la necessità di risolvere i casi dei cittadini statunitensi che sono detenuti ingiustamente in Cina, oltre alle preoccupazioni di Washington per gli abusi dei diritti umani da parte del governo di Pechino nei confronti delle minoranze etniche e religiose. Il capo della diplomazia statunitense, inoltre, ha reiterato ancora una volta l’importanza di garantire la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e nel Mar cinese meridionale. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata alla guerra in Ucraina, alle azioni destabilizzanti della Corea del Nord e alla situazione in Medio Oriente. (Was)