- "È essenziale garantire la sicurezza del Mar Rosso, prevenendo e contrastando azioni di destabilizzazione che non sono nell’interesse né degli attori locali, né della comunità internazionale. E’ fondamentale evitare un ulteriore innalzamento del livello di tensione nella regione". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. (Com)