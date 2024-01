Usa: strage in un supermercato a Buffalo nel 2022, governo chiederà la pena di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti intende chiedere la pena di morte per il 20enne Peyton Gendron, che il 14 maggio del 2022 ha sparato in un supermercato nel quartiere East Side di Buffalo, nello Stato di New York, uccidendo dieci persone e ferendone altre tre. La strage, che il ragazzo ha condotto in equipaggiamento militare trasmettendo il tutto in diretta sulla piattaforma Twitch, è stata motivata da odio razziale, secondo quanto affermato dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) durante le indagini: tutte le vittime sono di etnia afroamericana, come la maggior parte dei residenti del quartiere. Stando agli atti giudiziari, il governo federale ritiene che al caso possa essere applicata la pena capitale, alla luce della premeditazione della strage e del suo impatto su vittime, familiari e comunità locale. Si tratta della prima volta che l’amministrazione Biden autorizza la richiesta di una pena di morte. Gendron è stato condannato all’ergastolo nel 2022 dopo essersi dichiarato colpevole di terrorismo interno motivato da odio, mentre si è dichiarato non colpevole di 27 capi d’accusa federali. (Was)