Yemen: Algeria esprime preoccupazione per aumento tensione militare

- Il governo dell'Algeria "ha espresso profonda preoccupazione e rammarico per i bombardamenti che statunitensi e britannici hanno sferrato su diverse città della Repubblica dello Yemen". Per Algeri, "questa pericolosa escalation comprometterà gli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite e dai Paesi della regione per trovare una soluzione al conflitto in Yemen". Il governo "ribadisce inoltre che la questione della sicurezza marittima nel Mar Rosso non può essere affrontata ignorando il chiaro collegamento tra gli attacchi degli Houthi alle navi commerciali e i massacri perpetrati dall'occupazione israeliana nella Striscia di Gaza negli ultimi tre mesi, e i sentimenti che questo ingiusto raid sulla popolazione civile innocente ha suscitato nel mondo arabo e islamico". (Ala)