© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito gli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioVARIE- Manifestazione del Movimento studenti palestinesi in Italia, Udap- Unione democratica arabo palestinese e Api- Associazione dei palestinesi in Italia.Roma, Via dei Fori Imperiali-Largo Corrado Ricci (ore 15) (Rer)