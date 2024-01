Rosso: Tajani, Italia non può partecipare a missioni di guerra senza approvazione Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non può partecipare a missioni di guerra se non c'è l'approvazione del Parlamento. Lo ha ribadito stasera il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a “Tg2 Post”. “Noi abbiamo aderito a una dichiarazione politica qualche giorno fa di condanna assoluta degli attacchi che gli Houthi fanno alle navi mercantili che attraversano il Mar Rosso. Partecipiamo con la nostra Marina militare all'operazione Atlanta che garantisce la sicurezza del trasporto marittimo. Poi c'è un'altra iniziativa americana e britannica. Noi riteniamo che sia legittima la difesa da parte americana per quanto riguarda la sicurezza delle loro navi. Però l'Italia non può partecipare a missioni di guerra se non c'è l'approvazione del Parlamento”, ha sottolineato Tajani. (Res)