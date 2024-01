Gaza: Cia sta raccogliendo informazioni su leadership di Hamas per aiutare Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Central Intelligence Agency (Cia) sta raccogliendo informazioni sulla leadership di Hamas e sull’ubicazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani del movimento islamista palestinese nella Striscia di Gaza. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che l’intelligence statunitense sta inviando le informazioni raccolte ad Israele, per assistere il Paese nella sua operazione militare. Secondo le fonti, una task force creata poco dopo l’attacco sferrato da Hamas contro Israele il 7 ottobre scorso avrebbe trovato “nuove informazioni” in merito alla leadership del movimento islamista. La costituzione dell’unità sarebbe stata chiesta dal consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, che dopo il primo attacco di Hamas ha chiesto alle agenzie federali e al Pentagono di creare una squadra in grado di coordinare la raccolta di informazioni di intelligence. Le fonti hanno precisato che gli Stati Uniti non inviano ad Israele dati su combattenti di medio e basso livello, e che recentemente il numero dei droni Usa in volo sulla Striscia di Gaza è stato incrementato, per cercare gli ostaggi e intercettare le comunicazioni tra i comandanti di Hamas. (Was)