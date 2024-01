Mar Rosso: Tajani, transito navi dimezzato, danni anche ai porti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi ribelli yemeniti Houthi sostenuti dall’Iran contro le navi mercantili che attraversano il Mar Rosso stanno causando danni ai porti italiani. Lo ha detto stasera il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a “Tg2 Post”. “Il trasporto di un container dal Mediterraneo alla Cina costa oggi quattro volte di più di quanto costasse 15 giorni fa. Le assicurazioni sono aumentate del 3 per cento, in più ci sono i tempi più lunghi perché se non si passa attraverso il Canale di Suez bisogna fare il giro di tutta l'Africa. A subire danni sono i porti italiani, anche quello di Genova oltre Gioia Tauro, Taranto e Brindisi”, ha detto Tajani. “Fino a qualche giorno fa attraversavano il Canale di Suez, cioè passavano dal Mar Rosso verso il Mediterraneo, circa 400 navi ogni giorno. Oggi ne passano 250, quindi quasi la metà”, ha detto Tajani (Res)