Medio Oriente: Tajani, invece di diminuire il conflitto sembra allargarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Medio Oriente invece di diminuire sembra allargarsi. Lo ha detto stasera il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a “Tg2 Post”. “Mi preoccupano le ricadute economiche negative per la nostra economia, e soprattutto per i nostri porti, del blocco parziale del trasporto marittimo. Poi mi preoccupa l'escalation in tutta l'area del Medio Oriente, perché invece di diminuire il conflitto sembra allargarsi. Mi preoccupa la situazione in Libano, la situazione a Gaza, l'atteggiamento dell'Iran, l'atteggiamento di Hezbollah. Vorrei che Israele avesse un'azione meno violenta contro la popolazione civile che viene colpita in continuazione ogni giorno, ci sono troppe vittime. La reazione di Israele è giusta, Hamas ha una grande responsabilità perché usa la popolazione civile come scudo umano, però anche Israele deve tenere conto che la reazione provoca troppi morti tra la popolazione civile”, ha detto ancora Tajani. (Res)