Germania: nuovi dettagli sul caso della spia russa nell'intelligence (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Linke avrebbe informato i propri referenti a Mosca che i servizi segreti occidentali, compreso il Bnd, avevano violato la chat interna del gruppo paramilitare russo Wagner. I mercenari avrebbero quindi notevolmente ridotto l’utilizzo del servizio di messaggistica, denominato Kod, causando la “perdita di informazioni di importanza eccezionale” per il Bnd. Il gruppo Wagner utilizzava la chat anche mentre combatteva nella guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina. Dal 20 ottobre 2022, il flusso di dati rilevanti per il Bnd trasmesso su Kod si è ridotto. Poco prima, un servizio di intelligence alleato, probabilmente l'Agenzia centrale per le informazioni (Cia) o l'Ufficio federale per le investigazioni (Fbi) degli Stati Uniti, aveva avvertito il Bnd che suo materiale era a disposizione di Mosca. In particolare, le informazioni erano giunte sia al gruppo Wagner sia all’Fsb. All’intelligence russa, Linke avrebbe trasmesso anche dati Gps della difesa aerea dell’Ucraina, in particolare delle posizioni dei lanciamissili multipli Himars e dei sistemi Iris-T, forniti all’ex repubblica sovietica rispettivamente da Stati Uniti e Germania. (segue) (Geb)