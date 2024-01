Open Arms: Lega, Richard Gere diserta processo ma partecipa a trasmissioni televisive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Richard Gere "era così colpito dalla sofferenza degli immigrati su Open Arms che ha disertato il processo di Salvini a Palermo, ma ora trova il tempo per precipitarsi nel salottino rosso di Marco Damilano. Siamo davanti a un brutto film". Lo affermano in una nota i parlamentari della Lega componenti della commissione di Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli. (Com)