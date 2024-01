Roma: Gualtieri, su stadio Lazio politicamente siamo d'accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Roma è d'accordo sullo stadio della Lazio. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla cerimonia in Campidoglio per i 124 anni della fondazione Polisportiva Lazio. "Sono contento di avere ascoltato dal presidente Lotito l'impegno e la determinazione per rilanciare il progetto dello stadio - ha dichiarato Gualtieri -. Io dico con certezza che dal punto di vista politico siamo non d'accordo ma d'accordissimo. Per cui sarà una valutazione tecnica - ha aggiunto - e quando il progetto sarà presentato state certi che la valuteremo con la massima apertura e disponibilità", ha concluso Gualtieri. (Rer)