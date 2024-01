Roma: Leonardo, ricostruzione giornalistica su donazione Bambino Gesù non corrisponde al vero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento all’articolo pubblicato oggi sul quotidiano “La Repubblica” dal titolo “No Vaticano ai soldi di Leonardo per i bimbi” a firma di Orazio La Rocca, Leonardo precisa che la ricostruzione giornalistica nella modalità, nella forma e nelle cifre non corrisponde alla realtà dei fatti. Leonardo, si legge in una nota, in occasione delle festività natalizie ha effettuato una donazione alla Fondazione Gaslininsieme Ets. (Com)